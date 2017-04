CLUBNIEUWS. Sterkhouder Zulte Waregem lijkt op weg naar Engeland, einde seizoen voor De Bock?

Bij Zulte Waregem stond het al even vast dat de Deen Henrik Dalsgaard op het einde van het seizoen zou vertrekken. Nu lijkt ook de bestemming gekend: de Engelse tweede klasse. Club Brugge kreeg minder goed nieuws van Laurens De Bock en Lior Refaelov, terwijl Donald Trump definitief Play-off 2 in de war stuurt. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

CLUB BRUGGE. De Bock moet vrezen voor einde seizoen

Club Brugge zal het de komende tijd zonder Laurens De Bock moeten stellen in de strijd voor de tweede plaats. De linksachter moest tegen KV Oostende gewisseld worden met een hoofdblessure en blijkt na onderzoek een hersenschudding te hebben opgelopen. De Bock wordt de komende dagen nog verder onderzocht, maar is al zeker twee weken uit. Vraag is dus of de linksachter topfit raakt vóór 21 mei, het einde van het seizoen. De Bock miste al bijna de helft van de reguliere competitie met een blessure aan de patellapees van de knie. (gma)

AA GENT. Geen combiregeling voor wedstrijd in Oostende

Voor het duel tussen Oostende en AA Gent in de Versluys Arena geldt er geen combiregeling voor de Gentse fans. Er is wel een voorrangsperiode van kracht voor de fanclubs, die 700 tickets kunnen claimen. Vanaf 4 mei komen de nog beschikbare tickets in vrije verkoop. Zondag organiseren Gent en zijn sfeer- en supportersinstanties een grote tifo over drie tribunes van de Ghelamco Arena. (ssg)

KV KORTRIJK. Chevalier opnieuw naar de bank?

Teddy Chevalier belandt na zijn uitspatting na zijn wissel op Roeselare mogelijk weer op de bank. Toen Chevalier gewisseld werd, trapte hij wat truitjes de lucht in – een incident dat KVK na het incident met Mercier kan missen. Saadi is zijn logische vervanger. Belofte Tyron Ivanof (19) tekent een profcontract. De deal is zo goed als rond. (jve)

RC GENK. Buffel en Castagne weer op training

Thomas Buffel en Timothy Castagne liggen niet langer in de kreukels. Ze trainden gisteren individueel, de griepbacillen hebben hun beste tijd gehad. Vandaag sluiten zij in principe dan ook gewoon aan bij de spelersgroep. (rco)

LOKEREN. Twee youngsters blijven langer op Lokeren

Sander De Prycker heeft deze week zijn handtekening gezet onder een contract dat hem twee extra seizoenen aan Lokeren verbindt. De 19-jarige verdediger debuteerde dit seizoen tegen RC Genk. Amine Benchaib tekende gisteren zijn eerste contract voor twee seizoenen met optie op een extra. De middenvelder viel vorige maand in bij een oefenduel tegen Twente en pikte een goaltje mee. (whb)

LIERSE. De Belder geraakt fit, twijfels omtrent Joachim

Lierse zal morgen in de derby tegen KV Mechelen weer kunnen rekenen op Dylan De Belder, die de voorbije wedstrijden miste door een spierletsel. Achter de naam van Joachim (hamstrings) kleeft nog een vraagteken. De belangstelling voor het streektreffen is matig op het Lisp. Fans kunnen enkel nog morgen tussen 10 en 12 uur aan tickets geraken op het secretariaat van Lierse. (kugu)

KV OOSTENDE. Zarko Tomasevic hervat de groepstraining

Terwijl de spelers die woensdag speelden verzorging kregen, trainden de anderen pittig. Jonckheere ondervond nog wat hinder aan de hiel, maar werkte toch de volledige oefensessie af. Zarko Tomasevic werkte zijn eerste veldtraining af sinds zijn knieblessure van 12 maart en ook de uitgeziekte Milic stond op het veld. Een vriendschappelijke match van twee keer vijftien minuten tegen het homeless team La Rue sloot de training af. La Rue won met 3-2. De keepers Ovono en Dutoit scoorden voor KVO. Na de wedstrijd overhandigde trainer Vanderhaeghe een zak met voetbalschoenen en keepershandschoenen aan Renaat Vandenbroucke, trainer van het homeless team. (rpo)

UNION. Rajsel opnieuw aan de aftrap tegen Standard

Linksbuiten Nicolas Rajsel trainde vrijdag voluit en mag aan de aftrap verwacht worden op Sclessin. Zijn back-up Jonathan Okita wordt gehuurd van Standard, maar is een vrije speler waarmee Union rond de tafel wil zitten. Okita brak door bij Tubeke, waar Standard hem vorig jaar weg weghaalde. Standard stalde hem bij Roeselare, dat hem nadien versluisde naar Union. Aanvoerder Charles Morren mag ook opnieuw aan de aftrap verwacht worden. Grosjean was niet tevreden over de prestatie van Baherlé tegen Lierse. Geoffrey Cabeke neemt na een match rust zijn plaats als linksachter opnieuw in. Lou Wallaert werd aan de kern toegevoegd, waardoor Yassine Salah afvalt. (rwd)

STANDARD. Rouches stelden al 42 spelers op, enkel bij Charleroi waren het er ooit meer

Al acht thuismatchen op rij zonder zege, amper twee punten in Play-off 2. De malaise bij Standard is te wijten aan een compleet gebrek aan stabiliteit. De Rouches brachten dit seizoen al 43 verschillende spelers binnen de lijnen. Van die 43 kwamen er 42 in de Jupiler Pro League in actie. De Rouches komen zo dicht bij het record van Charleroi in 2010-2011. 46 spelers kwamen toen in actie voor de Carolo’s. En laten er vanavond nu net tien spelers ontbreken bij Standard. “Door de vele afwezigen zullen andere jongens kansen krijgen”, zegt José Jeunechamps, interim-trainer van Standard. Cavagnera (17) zit voor de tweede keer in de kern en Mazbouh (17) trainde met de A-kern mee. (bfa)

STVV. Bezus en Proschwitz blijven aan de kant

Roman Bezus (knie) en Nick Proschwitz (rug) ontbraken gisteren op training. Ook van Pierrick Valdivia (rug, knie...) is er voorlopig nog altijd geen spoor. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Conté en Demir trainen opnieuw

Waasland-Beveren-coach Cedomir Janevski kan nog altijd niet rekenen op de diensten van drie geblesseerde spelers: Steeven Langil (dij), Olivier Myny (lies) en Senne Van Dooren (enkel). Ibrahima Conté en Erdin Demir sloten opnieuw aan bij de spelersgroep. Rudy Camacho zat deze week tegen Standard zijn tweede speeldag schorsing uit en kan komend weekend dan ook opnieuw geselecteerd worden door Janevski. (whb)

ZULTE WAREGEM. Dalsgaard op weg naar Brentford

Henrik Dalsgaard staat volgens Deense media dicht bij een overgang naar Brentford, dat momenteel negende staat in de Engelse tweede klasse. De deal is nog niet helemaal rond, maar meer details over de transfer worden eerstdaags verwacht. De 27-jarige rechtsachter van Zulte Waregem speelde zich in de kijker tijdens de eerste drie matchen van Play-off 1, waarin hij telkens goed was voor een goal. Brentford staat momenteel op een negende plaats in de Championship met nog twee speeldagen te gaan.(jcs, kvu)

Finale Play-off 2 twee dagen later door bezoek Trump

Door het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan de NAVO-top in Brussel zal de finale van Play-off 2 niet op 25 mei gespeeld worden, maar twee dagen later op zaterdag 27 mei. Er gelden op 25 mei immers draconische veiligheidsmaatregelen in ons land. Omdat er ook protestmarsen worden aangekondigd, wil de politie veel agenten op de been brengen. Dat zorgt voor personeelsproblemen. Er zouden niet genoeg agenten zijn om in te zetten tijdens de voetbalwedstrijd. Om de winnaar van Play-off 2 te bepalen, speelt de winnaar van groep A een finale tegen de winnaar van groep B. (red)