Ex-topbankier (81) staat terecht voor dodelijke aanrijding dronken voetganger

Antwerpen - Het openbaar ministerie eist twee jaar cel met uitstel tegen Joris V.T. (81), oud-voorzitter van een voormalige Belgische bank en telg van een invloedrijke Antwerpse ondernemersfamilie. De tachtiger zou opzettelijk zijn inge­reden op een dronken man en vluchtmisdrijf hebben gepleegd. Het slachtoffer bezweek tien dagen later aan zijn verwondingen. “Ik was bang van die man, ik wou hem gewoon wegduwen.”

De feiten dateren van 30 april 2016. Rond 23 uur zet Joris V.T. een vriendin af in de Vekestraat, in de Antwerpse studentenbuurt. Op het moment dat de ex-bankier zijn Mini Cooper weer in beweging brengt, stapt een dronken man de straat op. Het gaat om de 26-jarige Deegii Baagii, van Mongoolse origine. Baagii leunt met twee handen op de motorkap van V.T.’s auto en verspert hem de weg, vertellen getuigen later aan de politie.

De getuigen zien hoe Joris V.T. na enige aarzeling zijn auto weer in beweging brengt en inrijdt op Baagii. De dronken twintiger slaat achterover en valt ongelukkig op zijn hoofd. Joris V.T. geeft vervolgens gas, rijdt volgens ­getuigen over de benen van de jongeman en vlucht met hoge snelheid weg. “Ik zag de Mini Cooper duidelijk twee keer opwippen”, aldus een getuige. “Daarna gaf de bestuurder gas en reed weg.”

Deegii Baagii wordt met ernstig hersenletsel opgenomen in het ziekenhuis. Enkele dagen later treden complicaties op en sterft de twintiger in het ziekenhuis.

Volgens het openbaar ministerie heeft de gefortuneerde oud-zakenman, die officieel in Monaco verblijft, zich met voorbedachten rade schuldig gemaakt aan opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zonder daarbij de dood te hebben gewild. “Hij pleegde ook schuldig verzuim”, luidt het. “Hij is niet alleen opzettelijk in­gereden op het slachtoffer, hij heeft zich erna ook niet om hem bekommerd. Hij moet hebben gemerkt dat hij over de dronken man is gereden, dat kan niet anders. In plaats van een persoon in ernstige nood te helpen, is hij naar huis gereden en heeft hij nog diezelfde nacht advies ingewonnen bij een gepensioneerde parketmagistraat om te vragen wat hem te doen stond. De ochtend erna heeft hij zich aangegeven bij de politie.”

Gezien het blanco strafregister en de hoge leeftijd van de beklaagde, vordert het openbaar ministerie een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel.

Uit onderzoek is niet gebleken dat Joris V.T. te veel had gedronken, toen hij Baagii aanreed. Volgens Tom De Putter, advocaat van de moeder van het slachtoffer, had V.T. een ander motief om zich snel uit de voeten te maken. “V.T. had zijn Nederlandse minnares daar thuis afgezet. Zijn echtgenote was toen zeer ernstig ziek. Hij wou wellicht niet dat zijn buitenechtelijke relatie aan het licht zou komen.”