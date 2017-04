Vlaamse avonturier (38) en jonge papa komt om tijdens canyoning

Vlaming Tristan Barette (38) is donderdagochtend om het leven gekomen bij een canyoningongeval in Zwitserland. Samen met een Spaanse collega verdronk hij in de Maggiarivier, bij Gordevio.

Zijn vader kreeg pas om zes uur ’s avonds telefoon van de Zwitserse politie. “Echt veel konden ze me niet vertellen. Behalve dan dat hij verdronken is”, zegt de zwaar aangeslagen Alfred Barette.

“Ik kan het niet vatten. Ze waren op en top professionals. Nooit roekeloos”, zegt ex-collega Anton Draganits in de Zwitserse krant Blick.

“Canyoning was niet alleen zijn job”, zegt papa Barette. “Het was zijn leven. Tristan woonde al vijf jaar in Zwitserland, had er een avonturenbedrijfje en was een van de autoriteiten in die sport aan het worden.” Maar die sport, waarbij je door te springen, klimmen en zwemmen de loop van een rivier volgt, blijkt niet zonder gevaar.

Zijn entourage reageert geschokt. “Hij was pas een jaar geleden getrouwd, met Laura”, zegt Draganits. Hij laat ook een dochtertje van 1 jaar achter.