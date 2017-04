Degradaties, overplaatsingen en zelfs seksuele avances: drie officieren beschuldigen voormalig generaal van pesterijen

Drie Belgische officieren hebben een proces aangespannen tegen Defensie omdat het als werkgever niet opgetreden zou zijn tegen pesterijen op de werkvloer. Die pesterijen zouden het werk geweest zijn van luitenant-generaal op rust Guy Buchsenschmidt en zouden plaatsgevonden hebben in 2014 en 2015, de periode dat Buchsenschmidt aan het hoofd stond van het Eurocorps in Straatsburg. Dat wordt bevestigd door de advocate van de betrokken militairen.

Generaal Buchsenschmidt, die op 1 april met pensioen ging, stond tussen midden 2013 en midden 2015 aan het hoofd van het Eurocorps en daarbij zou er in de relatie met een aantal ondergeschikten één en ander zijn foutgelopen. Volgens meester Carine Flamend zou de echtgenote van de generaal het aan de stok hebben gekregen met de echtgenotes van enkele lagere officieren en zou generaal Buchsenschmidt dat conflict hebben meegenomen naar de werkvloer.

In de getuigenissen die persagentschap Belga over die beweerde pesterijen kon verzamelen, is er sprake van bedreigingen met degradaties en overplaatsingen, degradaties en zelfs seksueel getinte avances naar de echtgenotes van de officieren.

Volgens de getuigen en volgens meester Flamend heeft één en ander het voorwerp uitgemaakt van een rapport, geschreven door twee driesterrengeneraals en een hooggeplaatste burger waarin staat dat generaal Buchsenschmidt een privéprobleem naar de werkvloer heeft meegenomen.

Samenzwering

Ondanks dat rapport zou de legerhiërarchie niet zijn opgetreden tegen de generaal. Ook pogingen om met Defensie tot een minnelijke regeling te treffen, hadden geen succes. Reden waarom drie officieren naar de Brusselse arbeidsrechtbank zijn gestapt en een schadevergoeding van zes maanden brutoloon eisen.

Defensie zelfs wenste geen commentaar te geven over het dossier. Luitenant-generaal op rust Guy Buchsenschmidt ontkent dan weer elke vorm van pesterijen en heeft het over een samenzwering tegen hem. “Ik ben allesbehalve een stalker, mijn staat van dienst bewijst dat. Als er iemand wordt gestalkt, zijn het Defensie en ik”, zei hij.