Jongeren die Valentin mishandelden en lieten verdrinken "gaan door een hel" in de gevangenis

De vier verdachten, drie mannen en een vrouw, die de mentaal gehandicapte jongen Valentin zwaar mishandeld hebben en hem daana lieten verdrinken in de Maas in Wanze, worden nu zelf bedreigd in de gevangenis. Eentje kreeg al rake klappen, zo schrijft de Franstalige krant 'La Meuse'.

De raadkamer heeft de aanhouding van Belinda Donnay (21), Alexandre Hart (19), Dorian Daniels (20) et Loïck Masson (21) al met een maand verlengd. Ze zijn aangehouden op beschuldiging van mishandeling en moord op de 18-jarige Valentin Vemeerschuit Wanze.

De jongen, die mentaal gehandicapt was, werd door de vier verdachten en nog een minderjarige die nu in een gesloten jeugdinstelling zit, op 27 maart meegenomen naar het appartement van Belinda. Daar is hij urenlang mishandeld en vernederd. Hij kreeg klappen, moest urine drinken en zijn geslachtsdelen werden met een aansteker verbrand. Daar na werd hij met de handen geboeid op de rug in de Maas gegooid. Zijn lichaam werd pas dagen later gevonden.

Belinda zit opgesloten in de vrouwenafdeling van de gevangenis van Lantin. Ze wordt er voorlopig gescheiden gehouden van andere gedetineerden omdat ze wordt bedreigd, weet La Meuse.

Dorian Daniels zit als enige in de gevangenis van Hoei waar hij niet bepaald hartelijk is onthaald door zijn medegevangenen. Hij mag enkel uit zijn cel als er niemand anders in de gang is.

Alexandre Hart et Loïck Masson zitten in Lantin opgesloten. Ze zitten er in isolement omdat de directie van de gevangenis hun veiligheid niet kan garanderen. Alexandre Hart, die als de aanstoker wordt gezien, heeft al eens rake klappen gekregen van andere gedetineerden. "Ze gaan door een ware hel", klinkt het.