Scarlett Johansson wil haar 72-jarige dubbelgangster ontmoeten

Een oma van 72 leek in haar jonge jaren als twee druppels water op actrice Scarlett Johansson. De kleinzoon van de dame zette de jeugdfoto online, die ging viraal en nu wil Scarlett Johansson de oma heel graag ontmoeten.

De kleinzoon van Geraldine ontdekte dat zijn oma in haar jonge jaren heel hard op actrice Scarlett Johansson leek. Hij zette de foto op Reddit met als comment dat zijn oma blijkbaar enorm dronken was toen de foto werd genomen. De post ging viraal en kwam uiteindelijk ook bij de actrice zelf terecht.

Scarlett Johansson plaatste een video online waarin ze Geraldine en kleinzoon Joel uitnodigt voor de première van haar nieuwe film Rough Night. "Geraldine, ik ben de laatste tijd overspoeld met berichten en e-mails waarin iedereen me vertelt hoe hard we op elkaar lijken. Dus ik moest die foto zelf zien. En nu moet ik je gewoon ontmoeten!", aldus Scarlett die in het filmpje voorstelt samen met Geraldine dronken te worden. "Ik zie je bij de bar!", besluit de actrice in het filmpje.