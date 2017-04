Madonna is kwaad over de filmplannen van Universal

Hollywood-producent Universal wil een film over het leven van de jonge Madonna maken, maar daar is de Queen of Pop niet tevreden mee. Op Instagram postte ze daarover een heel duidelijke boodschap.

Blond Ambition is een film over het leven van de jonge Madonna. Het scenario speelt zich af begin jaren 80 en het verhaal focust op de periode voor haar debuutplaat. De periode dus dat het voor Madonna nog allemaal moest beginnen. Blond Ambition stond vorig jaar bovenaan de 'Black List', een lijst van meest geliefde scripts die nog niet zijn verfilmd.

Universal kocht recent de rechten op Blond Ambition en het idee dat er dus een film over haar prille carrière komt, bevalt Madonna niet. Dat liet een 'kwade' Madonna duidelijk blijken in een post op Instagram.

“Alleen ik kan mijn verhaal vertellen”, schreef ze op Instagram onder een foto van zichzelf uit de jaren 80. “Iemand anders die dat probeert te doen, is een charlatan en een dwaas die enkel op zoek is naar waardering. Niemand weet wat ik weet en wat ik heb gezien.”

Madonna zit dus duidelijk niet te wachten op een film over haar leven en een exclusieve kijk in het prille begin van haar carrière. Het is ook niet de eerste keer dat er een film over haar verschijnt zonder haar toestemming. In '94 verscheen er nog een Fox-film 'Madonna: Innocence Lost', en ook daar was de Queen of Pop niet zo gelukkig mee.