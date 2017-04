FOTO. Jonge bestuurder in levensgevaar nadat wagen crasht tegen gevel

Het ongeval gebeurde omstreeks 23.30 uur aan het kruispunt van de Kouter, de Tweebruggenlaan en Aaltersesteenweg in Deinze. De 24-jarige bestuurder uit Deinze die van de Tweebruggenlaan kwam, verloor bij het nemen van de bocht de controle over zijn Opel Corsa. Zijn wagen glipte over enkele boordstenen en belandde tegen de woning van een koppel dat op de hoek een zaak in tuinbouwmachines runt.

De schade aan de woning is erg groot. Foto: jdv

De wagen botste daarna nog tegen een verlichtingspaal om daarna op de weg tot stilstand te komen. De bestuurder zat gekneld in de wagen en moest door de hulpdiensten bevrijd te worden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en werd zwaargewond overgebracht naar het UZ te Gent. De weg naar Tielt werd een tijdlang onderbroken voor alle verkeer.