Politie schiet man neer bij burenruzie in Ganshoren

Brussel - Bij een interventie voor een burenruzie in Ganshoren heeft de politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) vrijdagochtend een 44-jarige man neergeschoten. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie Brussel West werd vrijdagochtend opgeroepen voor een burenruzie op de Keizer Karellaan in Ganshoren. Daar zou een vrouw verschillende slagen hebben gekregen van haar buurman. Toen de politie ter plaatse kwam, greep de buurman, die zich in een traphal bevond, naar een mes en weigerde de bevelen van de politie op te volgen.

Omdat de man zich dreigend opstelde, hebben één of meerdere agenten het vuur op hem geopend en hem op verschillende plaatsen over het lichaam geraakt. De man werd vervolgens in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aanleiding voor de burenruzie is nog geen duidelijkheid.