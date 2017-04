Na vijf jaar eindelijk gerechtigheid voor slachtoffer miljonairszoon

De kleinzoon van een van de oprichters van Red Bull zal na vijf jaar uiteindelijk toch voor de rechtbank moeten verschijnen voor een dodelijk ongeval waarbij een politieagent om het leven kwam. Al vijf jaar wist hij de rechtsgang te vertragen, maar de politie heeft er genoeg van en zet nu alles op alles om de jongeman voor de rechter te brengen.

Donderdag slaagde Vorayuth Yoovidhya er alweer niet in om op te dagen in de rechtbank voor zijn proces over een geval van vluchtmisdrijf dat een Thaise politieagent bijna vijf jaar geleden. De jongeman, die in Londen woont, daagt al vijf jaar niet op in de rechtbank.

Om eindelijk een uitspraak te kunnen doen, heeft de Thaise politie een arrestatiebevel aangevraagd. “Als blijkt dat hij Thailand is, kan de Thaise politie hem vinden en oppakken. Als hij in het buitenland vertoeft, zullen we zijn uitlevering vragen.”

Foto: ISOPIX

De zaak is een van velen waarin rijke Thaise jongeren zichzelf boven de wet wanen. Vaak gaat het om kinderen of kleinkinderen van rijke Thai die er dankzij connecties in slagen om het gerecht zodanig te vertragen dat ze soms ongestraft wegkomen met hun misdaden.

Vorayuth wordt aangeklaagd voor het ontvluchten van de plaats van een ongeval waar hij met zijn Ferrari een politieagent op de motor aangereden zou hebben. De man overleed na het ongeval. De jongeman wacht een celstraf tot 10 jaar.