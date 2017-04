Opnieuw drama voor Vandoorne: vijftien (!) plaatsen gridstraf voor race

Na een hoopgevende testsessie in Bahrein keken ze bij McLaren-Honda waarschijnlijk met volle moed naar het raceweekend in Rusland, maar al na één trainingssessie sloeg het noodlot opnieuw toe bij de Britse renstal. Stoffel Vandoorne is daar opnieuw het slachtoffer van. Onze landgenoot moest enkele motoronderdelen laten vervangen en krijgt zo een gridstraf van maar liefst vijftien plaatsen voor de race zondag.