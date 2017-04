Harbaoui toch twee weken geschorst: Charleroi-spits mist twee belangrijke matchen

Hamdi Harbaoui is zich vrijdag door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) veroordeeld tot een schorsing van twee speeldagen voor zijn onorthodoxe sprongtackle tijdens de wedstrijd tegen AA Gent op de derde speeldag van de play-offs. “Ik kwam terug van een knieblessure en had schrik om me opnieuw te blesseren”, zei de Tunesische spits van Sporting Charleroi ter zitting. Harbaoui werd in eerste aanleg ook al voor twee speeldagen geschorst, maar tekende beroep aan. Daardoor kon hij donderdag in actie komen (en de winning goal scoren) tegen moederclub Anderlecht.

Harbaoui sprong in de 74e minuut van de thuismatch tegen AA Gent (0-1) op paasmaandag onorthodox op de bal en raakte daarbij de voet van Gent-speler Brecht Dejaegere. Ref Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met geel. Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie werd die kaart geschrapt, maar kreeg de fase wel een disciplinair staartje. De Geschillencommissie bevestigde dinsdag de strafvordering van het Bondsparket, waardoor Harbaoui twee speeldagen geschorst werd. Club en speler tekenden echter beroep aan, waardoor de Tunesische spits donderdagavond tegen RSC Anderlecht wel mocht spelen. Dat handigheidje loonde, want Harbaoui scoorde het enige doelpunt in het Astridpark en bezorgde Charleroi de drie punten.

De Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde vrijdagnamiddag de schorsing van twee speeldagen. Daardoor mist Harbaoui nu de uitwedstrijd tegen KV Oostende (30/04) en de thuismatch tegen Club Brugge (05/05).

Vreemd pleidooi Harbaoui

“Ik wilde in eerste instantie de bal afschermen, maar zat ook met mijn knieblessure in het achterhoofd en wilde mezelf niet kwetsen. Ik maak een sprong, ben eerst op de bal, maar had nooit de intentie om Brecht Dejaegere, nota bene een goede vriend van me, te kwetsen”, zei Harbaoui, die de wedstrijd tegen Club Brugge op speeldag twee van de play-offs met een knieblessure aan zich voorbij moest laten gaan. Advocaat Laurent Denis trad de Tunesiër bij. “Ik verbaasde me over de sanctie. Harbaoui had geen intentie om de fysieke integriteit in gevaar te brengen. Hij maakte weliswaar een vreemde beweging, uit schrik voor een nieuwe blessure, maar zijn studs zijn altijd naar de grond gericht”, zei Denis, die bondsprucureur Ebe Verhaegen ook dwong toe te geven dat er uit de tv-beelden geen intentie bleek om Dejaegere te raken. “Maar hij glijdt van de bal en raakt Dejaegere wel”, aldus Verhaegen.

Verkeerde beoordeling scheidsrechter

Denis ergerde zich eraan dat de verklaring van Nicolas Laforge door de Geschillencommissie in de wind geslagen werd. “Scheidsrechter Laforge heeft zich manifest vergist in de beoordeling.De scheidsrechter bevestigde in eerste aanleg dat hij ook na het zien van de tv-beelden nog steeds vond dat de fase bestraft moest worden met een gele kaart. Hij is toch de soevereine man op het veld, waarom wordt zijn getuigenis dan niet gevolgd”, vroeg de raadsman van Harbaoui zich af.