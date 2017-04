Pasta koken met olijfolie: heiligschennis of niet?

“Doe geen olijfolie bij je pasta”. In een opvallend filmpje van de website Business Insider noemt de Italiaanse kok Fabio Viviani het verspilling als je een scheutje in het kookwater van je pasta giet.

Volgens Viviani is olijfolie toevoegen de grootste fout die mensen maken bij het pasta koken en kan je net zo goed in je pasta roeren om te voorkomen dat hij aan elkaar gaat plakken. “Roer gewoon in je pasta, luie mensen”, zegt hij in het filmpje.

Peppe Giacomazza, Italiaanse chef van La Botte en bekend van de culinaire zender njam!, is het niet met hem eens. “Iedereen kookt op zijn manier’, vindt hij. “Ik doe wel graag een beetje olijfolie bij de pasta, niet zozeer voor de kleverigheid, maar omdat het een lekker aroma geeft. Mijn moeder deed dat ook.”

“Als je na het koken olijfolie door je pasta doet, proef je die smaak heel fel. In het kookwater is dat aroma subtieler. Maar zo doet ieder zijn eigen ding. Er is niets wat niet mag. Of toch wel: ananas op een pizza en champignons en paprika’s in de bolognesesaus, dat mag niet”.