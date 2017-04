Papa laat tattoo zetten in de vorm van het litteken van zijn zoontje: “Je bent nooit alleen”

Toen Richard en Natasha vernamen dat ze een baby’tje verwachtten, waren ze door het dolle heen. Maar hun geluk werd verstoord toen Natasha 20 weken ver was in de zwangerschap en te horen kreeg dat hun zoontje een ernstige hartafwijking vertoonde.

Richard (29) en Natasha (30) kregen te horen dat bij hun ongeboren kindje drie verschillende hartaandoeningen waren vastgesteld. Het koppel uit Wales kreeg drie opties: een operatie bij zijn geboorte, geen behandeling en hun zoontje gewoon laten leven zolang hij kon of meteen een abortus laten uitvoeren.

Devoted dad gets tattoo of baby's heart surgery scar to show him he's not alonehttps://t.co/jUkZpioKfx pic.twitter.com/jwAkgSTiSr — Daily Mirror (@DailyMirror) 28 april 2017

“Onze wereld stortte in. Geen van ons beiden wist iets van dit soort hartafwijkingen en we wisten niet wat dit voor onze baby zou betekenen”, vertelt Natasha. “Ik was ontroostbaar. Maar tegelijk wisten we allebei dat we zouden vechten voor ons kindje. Wat er ook gebeurde.”

Foto: Justgiving.com

Bobby werd in juli geboren in een ziekenhuis in Bristol. Hij woog iets meer dan drie kilogram en ademde zelfstandig, wat een hele geruststelling was voor het paar: hij zou niet meteen onder het mes moeten.

Toen Bobby drie maanden oud was, onderging hij een zes uur durende hartoperatie. Tussen zijn derde en vijfde levensjaar zal hij nog een hartoperatie moeten ondergaan.

Bobby’s vader Richard ging nog een stapje verder in de steun voor zijn zoontje. Hij liet een tattoo op zijn borst zetten die er exact uitziet als het litteken van kleine Bobby. “Zonder mijn fantastische echtgenoot had ik dit nooit kunnen doorstaan”, aldus Natasha. “Zijn onophoudende steun voor ons twee is ongezien. Bobby en ik zijn zo blij dat we hem hebben. Zijn tattoo van Bobby’s litteken zal ons zoontje er voor altijd aan herinneren dat hij niet allen is, en dat we er altijd voor hem zullen zijn.”

Elk jaar worden 9 op de 1.000 baby’s in Groot-Brittannië geboren met een aangeboren hartanomalie.