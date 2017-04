Khloé Kardashian riskeert bijna 200.000 euro boete door een foto van zichelf te posten

Khloé Kardashian riskeert een enorme geldboete omdat ze een foto van zichzelf op Instagram heeft geplaatst waar ze de rechten niet van had. De foto dateert al van september 2016, maar het Britse fotoagentschap diende recent een klacht tegen haar in.

Op de foto is Khloé te zien met zus Kourtney in een restaurant in Miami. De foto werd gemaakt door een persfotograaf die de beelden verkocht aan Daily Mail.



Khloé Kardashian heeft de foto op haar Instagram gezet en dat beschouwt het Britse fotoagentschap Xposure Photos als een commerciële actie, omdat de realityster haar Instagram gebruikt voor reclamedoeleinden.



Volgens de papieren van de rechtbank, die entertainmentsite The Wrap kon inkijken, claimt het agentschap dat Khloé de foto waardeloos gemaakt heeft door deze met haar miljoenenpubliek te delen. Doordat zij de foto heeft gedeeld zonder toestemming, hebben haar 67 miljoen volgers de foto dus niet bekeken in de magazines en kranten die klant zijn van het agentschap.

Het fotoagentschap diende klacht in en eist nu bijna 200.000 euro van de realityster.