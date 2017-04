Brandweerman onderweg naar interventie crasht tegen slagboom

Pittem / Lichtervelde / Deinze - Het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde was vrijdag onderbroken door een verkeersongeval in Pittem. Een brandweerman ging er aan de overweg in de Meulebekestraat uit de bocht toen hij op weg was naar de kazerne voor een interventie. De jongeman belandde met zijn bestelwagen tegen een slagboom, die met heel het gestel afknakte. Zijn auto belandde op de sporen.

De brandweerman bleef ongedeerd en verwittigde de hulpdiensten. Het treinverkeer werd gelukkig snel stilgelegd. Een trein die onderweg was in Tielt stond daardoor een uurtje stil ter hoogte van Ardooie. Daarna kon de trein stapvoets langs de plaats van het ongeval passeren. Infrabel is ter plaatse om de slagboom te herstellen. Op dezelfde overweg gebeurde in 2015 nog een dodelijk ongeval met een buschauffeur van De Lijn. De vrouw bleef met haar bus vastzitten op de spoorweg toen ze de bocht wilde nemen. Ze werd gegrepen door een trein.