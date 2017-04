Erkende vluchtelingen verlaten Europa en keren terug naar Syrië: “Ik kon me niet aanpassen”

Tientallen erkende Syrische vluchtelingen denken eraan om terug te keren. Enkelingen hebben dat daadwerkelijk gedaan, dat meldt VRT-journalist Majd Khalifef op basis van gesprekken die hij voerde met verschillende Syrische vluchtelingen. De taal van het gastland blijkt vaak het grootste struikelblok.

Het trieste aan deze verhalen is dat de erkende vluchtelingen vaak dezelfde illegale routes moeten nemen. Opnieuw moeten ze beroep doen op illegale smokkelaars, voor Syriërs is het bijzonder moeilijk om in Turkije een officieel visum te krijgen.

Op sociale media is de vraag naar de omgekeerde weg toegenomen. De hoeveelheid online zoekertjes zijn dan ook navenant. Als voornaamste struikelblok geven de enkelingen, die bereid waren te praten, de taal van gastland aan. “Het leven in Duitsland was ontzettend moeilijk voor mij”, vertelt Hassan Al-Sheikh aan de VRT. “Ik probeerde Duits te leren, maar het lukte me niet. Het was te moeilijk. Ik kon me niet aanpassen aan de Duitse maatschappij.” Daarom besloot hij terug te keren naar zijn thuisland om er met de rebellen te strijden tegen ISIS.

De druppel

Ook zijn asielprocedure ging niet vooruit, door de oorlog is hij het gros van zijn papieren kwijtgespeeld, onder meer zijn Syrisch paspoort. Van de uitkering die hij kreeg, een schamele 109 euro per maand, kon hij niet leven. Een racistische aanvaring op straat was voor hem de druppel, hij zou door een man bedreigd zijn geweest met een wapen.

Nu is Hassan terug in zijn geboortestreek en vecht hij er met de rebellen van de zogenaamde Syrian Democratic Forces die steun krijgen van de internationale coalitie tegen ISIS. Hij heeft het er, ondanks de oorlog, naar eigen zeggen “beter dan in Duitsland”.

Het verhaal van Hassan is geen unicum, aldus de journalist. De taal en het lange wachten eer vluchtelingen een leven kunnen opbouwen als voornaamste struikelblok, is de teneur.