Hier kunnen ze fluiten naar een Starbucks omdat er te weinig volk rondloopt

Kortrijk - Starbucks opent geen koffiehuis in hartje Kortrijk, zoals eerder was aangekondigd. “Volgens de Amerikaanse keten loopt er te weinig volk rond in de stad”, zegt Catherine Debal, die wilde investeren in de horecazaak. In de plaats daarvan begint ze een cocktailbar.

Starbucks, de grootste keten van koffiehuizen in de wereld, zou deze zomer een vestiging openen aan de Graanmarkt 12. Dat was groot nieuws vorig jaar in september. Kortrijk zou hierdoor deel uitmaken van het kleine kransje Vlaamse steden met een Starbucks in het straatbeeld. Maar dat plan is nu dus afgevoerd.

Was het de aanwezigheid van het succesvolle koffiehuis Viva Sara op de Grote Markt dat de Amerikaanse gigant schrik aanjoeg? “Daar heeft het niets mee te maken”, zegt Catherine Debal, eigenares van het succesvolle viersterrenhotel Damier op de Grote Markt. “Er zou een studie geweest zijn waaruit blijkt dat er te weinig volk rondloopt in Kortrijk.”

Debal is niet verrast dat Starbucks afhaakt. “Laat ons wel wezen. Door de vele bouwwerven worden het lastige jaren in Kortrijk. Het centrum is nu al veel moeilijker bereikbaar. Bovendien zijn er door het vele werfverkeer minder parkeerplaatsen beschikbaar.”

Vele bouwwerven

Het valt niet te ontkennen dat er een ware bouwwoede heerst in de binnenstad. En de komende twee jaar zal het er niet op verminderen. “Op dit moment zijn zo’n dertig bouwwerven aan de gang in het centrum”, zegt de Minder Hindercoördinator Heidi Debels van de stad Kortrijk.

Debels begrijpt echter niet waar de perceptie vandaan komt dat het centrum van Kortrijk onbereikbaar is. “Dat klopt ook niet. Je kunt van overal met de auto het centrum inrijden. Aan de Doorniksewijk zijn er nu wel werken, maar er is eenrichtingsverkeer in de richting van het centrum. En is het moeilijk om te parkeren? De ondergrondse parkings blijven open én goed bereikbaar.”

Hotel Damier blijft ook zonder de komst van Starbucks heel ambitieus. Er wordt nog altijd stevig gebouwd. Het complex dat er nu verrijst, grenst aan het hotel en telt meerdere verdiepingen. Het hotel krijgt er aan die kant vijftien kamers bij. “Nu hebben we er vijftig. Dat worden er dus 65. Op de benedenverdieping openen we dan een cocktailbar. We hadden gehoopt om alles eind augustus te kunnen openen, maar het wordt dus oktober”, besluit Debal.