Fietser overleden na zware klap op kruispunt

Dentergem / Brugge - In Markegem, bij het West-Vlaamse Dentergem, is vrijdagmiddag een fietser overleden na een ongeval op een kruispunt. De 40-jarige Bruggeling werd op zijn koersfiets gegrepen door een wagen die van rechts kwam.

De man uit Brugge was met zijn koersfiets onderweg in de Kruisstraat in Markegem. Op het gevaarlijke kruispunt met de Kouterweg reed hij rechtdoor. Een automobilist die van rechts kwam, kon hem niet meer ontwijken.

De fietser belandde tegen zijn voorruit en kwam meters verder bij een veld terecht. De hulpdiensten brachten hem in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis van Waregem. Niet veel later overleed hij er aan zijn verwondingen.

De automobilist, een man uit Deinze, was ongedeerd, maar aangeslagen na de zware klap. Hij zag de fietser niet aankomen door een hoeve en een rij bomen op de hoek van de straat.

Aan het kruispunt staan verkeersspiegels en borden met de melding dat het om een gevaarlijk kruispunt gaat. Volgens buurtbewoners gebeuren er geregeld ongevallen. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.