Zulte Waregem bijt van zich af: “Geen gesprekken tussen Dury en Club Brugge”

Brussel - Er zijn tot op heden nog geen gesprekken geweest tussen Zulte Waregem en Club Brugge over coach Francky Dury. Dat laat de bekerwinnaar vrijdagavond weten in een mededeling op de clubwebsite. Dury zou in de belangstelling staan van Club om er Michel Preud’homme te vervangen als T1, maar Essevee benadrukt dat Dury nog een meerjarig contract heeft en wil meewerken aan een project op lange termijn.

“Essevee beleeft opnieuw een uitzonderlijk seizoen”, aldus Zulte Waregem. “De sportieve successen oogsten veel lof en waardering voor het clubbeleid. Naar aanleiding van de geruchten en speculaties betreffende de interesse van Club Brugge voor Francky Dury benadrukt Essevee dat er tot op heden geen gesprekken, formeel noch informeel, zijn gevoerd”, klinkt het.

“SV Zulte Waregem heeft een meerjarig project uitgetekend met een belangrijke rol voor Francky Dury. Francky heeft nog een meerjarig contract, voelt zich uitstekend bij deze club, bekleedt de dubbele functie van trainer/sportief manager én is de uitdaging aangegaan om te werken aan een project op lange termijn zodoende de sportieve ambities van de club te verwezenlijken”.

“De voltallige raad van bestuur, de dagelijkse leiding, Francky Dury en zijn technische staf én onze trouwe partners en fans hebben samen een mooi traject afgelegd. Alle partijen en in het bijzonder (hoofdaandeelhouder) Tony Beeuwsaert drukken de wens uit om samen voort te bouwen op deze stevige basis. Insinuaties over buitenlandse coaches of minder intense relaties tussen het bestuur en Francky Dury zijn compleet uit de lucht gegrepen.”

Essevee, momenteel de nummer vijf in Play-off I, moet maandag op de zesde speeldag van POI op bezoek bij ... Club Brugge.