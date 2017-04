Woedende politierechter beveelt persoonlijke verschijning van doodrijder, ook al moet die van Polen komen

Lokeren - Een Poolse trucker die in 2014 een andere chauffeur doodreed op de E17 in Lokeren, is vrijdag voor de tweede keer op rij niet komen opdagen voor zijn proces. “Geen respect voor de nabestaanden”, vond een boze politierechter Peter D'Hondt.

Ik pik het echt niet dat hij er niet is. Het getuigt van geen enkel respect ten overstaan van de nabestaanden peter d’hondt

De feiten waarvoor vrachtwagenchauffeur Tomasz G. zich moet verantwoorden, vonden plaats op 6 september van 2014. De man was toen om 7.35 uur met een snelheid van negentig kilometer per uur met zijn truck achteraan ingereden op een file op de E17 in Lokeren in de richting van Gent. Drie auto's werden daarbij geraakt. De chauffeur van één van die wagens overleed ter plaatse. Twee anderen werden lichtgewond.

De zaak werd voor de politierechtbank van Dendermonde gebracht, waar ze op 17 maart behandeld moest worden. De drie zonen van het slachtoffer waren ter plaatse om het proces bij te wonen, maar Tomasz G. zelf kwam niet opdagen. Politierechter Peter D'Hondt kon niet anders dan de zaak daardoor uitstellen naar een latere datum. Op die manier wou hij de trucker alsnog de kans geven om zich in persoon te komen verantwoorden. Een vertraging waarvoor de rechter zich toen al excuseerde bij de nabestaanden.

Vrijdag stond de zaak opnieuw op rol, maar ook nu bleef de bank van G. leeg. Alleen zijn advocaat, die zelf ook een vervanger had gestuurd naar de rechtbank, was van de partij. Voor politierechter D'Hondt was de maat vol. “Er werd uitdrukkelijk gevraagd aan de chauffeur om vandaag aanwezig te zijn”, reageerde hij boos. “Ik pik het echt niet dat hij er niet is. Het is schandalig en getuigt van geen enkel respect ten overstaan van de nabestaanden. Ik beveel de persoonlijk verschijning van Tomasz G. vanuit Polen. Zelfs al moet het geld kosten.”

De kinderen van het slachtoffer waren ook nu aanwezig in de rechtbank. Zij moesten voor de tweede keer naar huis zonder duidelijkheid over de dood van hun vader. Iets waarvoor politierechter Peter D'Hondt zich opnieuw verontschuldigde.

De zaak werd uitgesteld naar de zitting van 23 juni. De nabestaanden zijn nog steeds bijzonder onder de indruk van het dodelijk ongeval van hun vader en wensten zelf niet te reageren.