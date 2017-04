Daarom gaat ons land knallen op het Eurovisiesongfestival

Het grote Songfestivalavontuur van Blanche (17) ­begint dit weekend. De Brusselse tiener stapt zaterdag met een topsong op het vliegtuig om op 9 mei (halve ­finale) en hopelijk ook op 13 mei (finale) in Kiev de Belgische eer te verdedigen. Behalve haar ultrageheime podiumoutfit zitten in haar koffer vooral veel knuffels. “Als ik twee weken op een hotelkamer ga zitten, wil ik me wel thuis voelen.” Een gesprek met een timide tiener die alvast mooie punten haalt voor ... Nederlands.