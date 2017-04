Producent van ‘13 Reasons Why’: “Ik wilde dat de serie kinderen bang zou maken”

Selena Gomez, naast zangeres en actrice ook uitvoerend producent van de omstreden Netflixreeks ‘13 Reasons Why’, heeft in een interview met E! News meer uitleg gegeven over de controverse die momenteel rond de reeks bestaat. In dat interview deed ze enkele opvallende uitspraken.

LEES OOK. Experts trekken aan alarmbel over zelfdoding in Netflix-reeks: “Dit is een gevaarlijke serie”

‘13 Reasons Why’ is een reeks over een 17-jarig meisje, Hannah Baker, die in dertien audiocassettes terugblikt op alles wat geleid heeft tot haar zelfdoding. Over de reeks is al heel wat inkt gevloeid. Sommige experten zeggen dat de serie de drempel naar zelfmoord zou verlagen, anderen menen dan weer dat de reeks helpt om het thema bespreekbaar te maken.

Selena Gomez, uitvoerend producent van ‘13 Reasons Why’ Foto: Photo News

In een interview met de Amerikaanse televisiezender E! News heeft Selena Gomez, die uitvoerend producent is van de reeks, meer uitleg gegeven over die controverse. “Ik ben een beetje overweldigd en erg verrast”, legt ze uit. “Ik heb zo lang in het project geloofd en ik begreep wat de boodschap was. Ik wilde dat de reeks zo overkwam dat jongeren bang, maar verward zouden zijn - op een manier dat ze erover zouden praten. Het is een thema dat voortdurend actueel is. Ik ben dus overweldigd dat de reeks het zo goed doet.”

Op de vraag of er een tweede reeks komt van ’13 Reasons Why’, antwoordde Gomez mysterieus “Misschien?”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.