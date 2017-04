Dubbelinterview Goedele Liekens en Axelle Red: “Vijftien jaar geleden was niemand bekommerd om vrouwenbesnijdenis”

Axelle Red viert dit jaar twintig jaar ­VN-ambassadeurschap. Goedele Liekens moet voor haar eerste missie teruggaan tot 1999. Tientallen reizen later zijn de twee goodwillambassadeurs samen in ­Benin en Senegal om er vrouwenrechten te promoten. In beide landen oogsten ze bewondering voor hun niet-aflatende kritische houding, expertise en overtuigingskracht. “Nu we samen op missie zijn, zitten we elkaar extra aan te porren om onze ­megafoon te gebruiken.”

De vertegenwoordigster van Unicef in Senegal is formeel: nog nooit in haar lange carrière in Afrika heeft ze goodwillambassadeurs ontmoet die zo gepassioneerd zijn als Goedele Liekens en Axelle ...