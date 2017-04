Jongeren crashen met auto op weg naar festival Groezrock

Oud-Turnhout / Arendonk - Bij een verkeersongeval op de Nieuwe Staatsbaan in Oud-Turnhout raakten vrijdagavond rond 20.25u twee Nederlandse vrouwen gewond. De bestuurder uit Arendonk van een bestelwagen bleef ongedeerd.

Het Nederlands voertuig, met aan boord drie vrouwen en een man uit de buurt van Uden, was op weg naar het festival Groezrock in Meerhout. Toen de kleine Seat vanuit Rhoode de Nieuwe Staatsbaan wilde oversteken, liep het mis. De wagen werd in de flank gegrepen door een bestelwagen die van Oud-Turnhout naar Arendonk reed.

De bestuurster van de personenwagen werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd. De vrouwelijke passagier die links achteraan zat, was er erger aan toe. Zij zat gekneld en moest door de brandweer van Arendonk en Turnhout worden bevrijd. “De vrouw zat ongelukkig gekneld en klaagde van pijn aan de rug”, zegt brandweerchef Gert Bax. “Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar.”

De 39-jarige chauffeur uit Arendonk was op de terugweg van Frankrijk. Hij was op enkele kilometers van huis en kon het voertuig niet meer ontwijken. De man was aanvankelijk in shock.

De Nieuwe Staatsbaan was gedurende een uur afgesloten voor alle verkeer.