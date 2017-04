Na lang stilzwijgen maakt Obama dan toch een opmerking over Trump

Met honderd dagen op de teller gaat het president Trump niet bepaald voor de wind. Zijn populariteit bereikte een historisch dieptepunt. Momenteel is “de zorgwet, w aar Trump verwoed tegen strijdt, populairder dan de president zelf”, dat zei Barack Obama gisterenavond tijdens een toespraak.

Obama heeft zich bijzonder lang op de vlakte gehouden over zijn opvolger, tot nu. Tijdens een privé evenement in Manhattan heeft hij zich voor het eerst uigelaten over de huidige man in het Witte Huis, dat meldt CNN. “De Affordable Care Act is nooit populairder geweest”, stelde hij, “en die is populairder dan de huidige president.”

Zaterdag is Trump honderd dagen aan de macht. Zijn parcours is tot heden is niet bepaald zonder slag of stoot geweest. In een interview gaf de president toe dat hij de job “onderschat” heeft en dat hij “zijn oude leven mist”. Nog nooit was een Amerikaans president onpopulairder dan hem, amper 44 procent van het Amerikaanse volk steunt zijn beleid en verbetert zo het trieste record van Dwight Eisenhower.