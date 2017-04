Zo 'hot' zijn onze voormalige Miss België's op Instagram en er is één duidelijke winnares

Instagram wordt steeds populairder. In april 2017 had het sociale medium meer dan 700 miljoen actieve gebruikers, 100 miljoen meer dan in december 2016. Ook België kan, uiteraard, niet achterblijven en dus gooien ook onze ex-Miss België's zich op Instagram. De ene al wat actiever en succesvoller dan de andere.

Zowat elke recente ex-miss zit net als het populaire Belgische model Haylie Noire op Instagram. Zoals de huidige Miss België Romanie Schotte, met 11.600 volgers. Maar ook oudere ex-missen houden zich graag bezig met foto's plaatsen. Denk maar aan Véronique De Kock, Tanja Dexters en Ann Van Elsen.

Hoog tijd om de tien populairste voormalige Miss België's op Instagram op te lijsten. We laten wel Julie Taton en haar 30.100 volgers buiten beschouwing aangezien haar account privé is.

10. Annelies Törös - Miss België 2015 - 25.500 volgers

?????? #throwback #summer #shooting #djerba #palmtrees #bikini #modeling #life #love Een bericht gedeeld door Annelies Törös (@anneliestoros) op 23 Apr 2017 om 9:48 PDT

9. Cilou Annys - Miss België 2010 - 27.100 volgers

Representung @lebeaucourallywatches @lebeaucourallybags today @jumpingantwerpen Allen welkom op de stand! ?? Een bericht gedeeld door ?? Cilou Annys ?? (@cilouannys) op 21 Apr 2017 om 5:01 PDT

8. Joke Van de Velde - Miss België 2000 - 40.300 volgers

Never mess with a woman who runs 26 miles for fun ?? #londonmarathon @rayban #barcelona Zijn jullie klaar voor @wflworldrun In Ieper ? Schrijf jullie in via link in bio ??#run Een bericht gedeeld door joke van de velde (@jokevandevelde1) op 28 Apr 2017 om 4:05 PDT

7. Justine De Jonckheere - Miss België 2011 - 42.800 volgers

Backstage selfie during fotoshoot @gallerysbelgium ?? ?? #fotoshoot #modeling #summercollection #pink Een bericht gedeeld door Justine De Jonckheere (@justinedejonckheere) op 26 Jan 2017 om 8:01 PST

6. Ann Van Elsen - Miss België 2002 - 58.700 volgers

Ceci n'est pas un artiste chaud. Ceci est date night ?????? #artichaut @brasserievinois. Where else?! Een bericht gedeeld door Ann Van Elsen (@annvanelsen) op 22 Apr 2017 om 11:44 PDT

5. Noémie Happart - Miss België 2013 - 62.500 volgers

Bonjour Paris ???? Een bericht gedeeld door Noémie Happart (@noemiehappart) op 5 Okt 2016 om 3:00 PDT

4. Tanja Dexters - Miss België 1998 - 62.600 volgers

Bilbao good times ?? #backtolifebacktoreality #outfit #dexters Een bericht gedeeld door Tanja Dexters (@tanjadexters) op 17 Apr 2017 om 9:25 PDT

3. Véronique De Kock - Miss België 1995 - 66.200 volgers

Job's done.... frozen ?? beachtime ?? Een bericht gedeeld door Veronique De Kock?? (@veroniquedekock) op 24 Apr 2017 om 9:29 PDT

2. Annelien Coorevits - Miss België 2007 - 66.600 volgers

Klaar voor de verleiding? Temptation Island is back! Vanavond een dubbele aflevering om 20h35 op Vijf #temptationisland#vijf @zovijf @rick_brandsteder @stefanielisabeth Een bericht gedeeld door Annelien Coorevits (@anneliencoorevits) op 1 Feb 2017 om 11:06 PST

1. Zeynep Sever - Miss België 2009 - 211.000 volgers