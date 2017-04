Kijk uit: de Google-wagen komt er weer aan

Internetgigant Google gaat de komende weken in een razend tempo alle Belgische straten ­opnieuw fotograferen. Het wil op die manier de beelden op Google Street View opfrissen, vermits de foto’s van sommige huisgevels nog van 2009 dateren. Gemeentebesturen zijn ­verwittigd van de komst van de Google-auto’s, want niet iedereen is even happig op de ­alziende camera’s.

De Google-opnames zijn nét gestart, zo bevestigt Google-woordvoerder Michiel Sallaets. Ze zullen plaatsvinden tot en met september, afhankelijk van de weersomstandigheden. Guur weer zou de foto’s immers te onduidelijk maken.

Het gaat om een gigantisch werk. Ons land telt naar schatting 150.000 km wegen, waarvan zo’n 130.00 kilometer lo­kale wegen. En de bedoeling is dat elke kilometer openbare weg – met een snelheid van zo’n 1.000 km per dag – in kaart wordt gebracht door de camera-auto’s, te herkennen aan een fors statief op het dak, met daarin een 360-gradencamera.

Veel internetgebruikers zullen de update op applaus onthalen. Wie op Google al eens een street view opvraagt, weet dat de huidige beelden enigszins verouderd zijn. De jongste ­opnames dateren van 2009 en 2010. Sindsdien is echter menige gevel of straat opgefrist. Wanneer de nieuwe straatbeelden online komen, kon Google gisteravond niet kwijt. Het internetbedrijf moet de ­foto’s­ ­immers nog op tal van manieren bewerken, gaande van het onherkenbaar maken van personen en nummerplaten, tot het wegwerken van allerhande voorvallen die de camera’s op hun ronde door België heel toevallig capteren, denk aan on­gevallen of een rouwstoet in de buurt van een kerk.

Doktersbezoek

Opvallend: de gemeentebesturen zijn op de hoogte gebracht dat Google de komende weken nieuwe straatbeelden maakt. Niet iedereen reageert immers even enthousiast, zeker niet wie op zijn privacy gesteld is. Ook de locatie kan gevoelig liggen: een wachtrij aan een gevangenispoort bijvoorbeeld, of de uitgang van een dokterspraktijk.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten raadt gemeentebesturen aan om bezorgde burgers eerst met Google zelf contact te laten opnemen. Ze wijst er ook op dat de Privacycommissie het in beeld brengen van de openbare weg toestaat, weliswaar pas wanneer per­sonen en nummerplaten onherkenbaar zijn gemaakt.

De Privacycommissie bepaalt echter ook dat iedereen de ­mogelijkheid moet krijgen zijn eigendom onherkenbaar te ­laten maken. Een mogelijkheid die Google de mensen ook biedt.