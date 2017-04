Luc Caals verwerkt verdriet met liedje over mama

Luc Caals (64, foto) is vooral bekend als komiek en van zijn jaarlijkse revue aan de kust, maar nu keert hij terug naar een oude liefde: de muziek. Niet met een vrolijk liedje, zoals je van de man zou verwachten. Wel met een gevoelige ballade over zijn veel te vroeg aan borstkanker overleden moeder. Caals was pas 14 toen ze stierf en een waardig afscheid werd hem niet gegund, want “De kleine moet dat niet weten.”

Caals had het altijd erg lastig om over dat onverwerkte verlies te praten en daarom vroeg hij Bart Herman om zijn gevoelens in een liedje te stoppen.

Dat levert nu het emotionele Mama Kom Je Kijken op. De titel verwijst naar Caals’ verlangen om zijn moeder erbij te hebben tijdens een van zijn shows.