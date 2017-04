De waarheid over Club Brugge en Francky Dury

“Schrijf maar dat Mazzu voor Club een betere coach zou zijn. Dan stoppen al die verhalen over Club en Dury”, zuchtte de coach van Zulte Waregem vorige week. Maar het stopte niét: deze week werd bevestigd dat Club echt denkt aan Francky Dury. “Meer dan aan Mazzu”, valt te horen in de entourage van de Charleroi-trainer. Geen verhalen meer nu, maar niets dan de waarheid: vijf pertinente vragen aan Essevee-bestuurder Willy Naessens en aan Dury zelf. “Mag ik de antwoorden van Willy weten?”

1. Is er, formeel of informeel, al enige vraag geweest vanuit Club Brugge aan het bestuur of aan Francky Dury of er gepraat kon worden?

Naessens: “Neen. Francky vroeg me al: President – zo noemt hij me nog altijd – je zal het mij toch laten weten? Ik heb hem verzekerd: Binnen de minuut, Francky. Maar ook al is Vincent Mannaert met mij en Francky altijd blijven contact houden, Club Brugge heeft zoveel klasse dat ze, indien ze inderdaad aan Francky denken, pas na de play-offs contact gaan opnemen. Dat weet ik bijna zeker.”

Dury: “Er is met mij (Dury werkt zonder manager, nvdr.) echt nog geen enkel contact geweest.”

2. President, áls de vraag komt, bevat zijn contract, dat nog tot 2023 loopt, een clausule waardoor hij weg kan en/of probeert Essevee hem tegen te houden?

Naessens: “Ja, er is een clausule dat hij weg kan. Maar laatst zei hij mij dat hij misschien vroeger, al op zijn 65ste, zou willen stoppen als trainer. Hij wordt 60 dit jaar. En neen, we zouden het wel doodjammer vinden, maar we zouden hem niet proberen tegen te houden. Al twee keer maakte Lille nipt een andere keuze, hij hád al weg kunnen zijn, hé. Ik had het er gisteren nog over met algemeen manager Eddy Cordier, met wie hij ook al zo lang kameraad is. Het zou geen zin hebben hem tegen te houden, vind ik persoonlijk. Dan heb je een ongemotiveerde coach. Als een appel te rijp wordt, valt hij, hé.”