Kompany: “Hazard is de toekomst bij de Rode Duivels, niet Vincent Kompany”

Vincent Kompany mag weer dromen. Na drie wedstrijden zonder hinder – voor het eerst sinds maart 2016 – bewijst hij dat Manchester City (en straks ook België?) opnieuw op hem kan rekenen. In het Play Sports-programma ‘Hoogvliegers’ praat de captain over verleden en toekomst voor club en land. “Ik wil dolgraag deel uitmaken van de ploeg die straks de Champions League wint.”

Over de Champions League

“Vroeger leek kampioen worden voor Manchester City even onrealistisch als nu de Champions League winnen is. Maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat het kan omdat ik zie wat hier wordt opgebouwd. Mijn ­enige wens is om deel uit te maken van de ploeg die er zou geraken. Als het nu is, is dat mooi, als het aan de volgende generatie is, is dat ook zo. De club blijft investeren in de jeugd. Maar vroeg of laat zal City de ­Champions League winnen.”

Over de Rode Duivels

“Ik kijk vandaag nog meer uit naar die wedstrijden dan vroeger. Zelfs uit trainingen haal ik enorm veel plezier. Veel zal afhangen van het WK in Rusland. Voor deze generatie is het niet de laatste kans, maar voor mij wel. Ik weet perfect dat ik dat ­tornooi kan missen door blessure. Heel veel mensen zouden daar bang van worden, voorzichtiger spelen en veranderen. Maar ik hoef het WK niet te spelen als ik mezelf niet kan zijn. Het WK is een geweldige ­motivatie.”

Over het aanvoerder zijn

“Ik vraag niet liever dan dat jongens als Hazard, Vertonghen of Witsel opstaan en het overnemen. Ik hang niet vast aan het feit dat ik de leider of de kapitein moet zijn. Mensen aanschouwen me zo binnen de ploeg, maar ik vraag er niet om. Hazard heeft een goede evolutie doorgemaakt bij de Rode Duivels en dat moet gesteund worden. Want hij is de toekomst, niet Vincent Kompany.”