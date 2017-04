Lichtgevende handschoen? Volautomatische aardappelplanter?

Jong Oost-Vlaams technologietalent is er op overschot, concludeerde de jury tijdens de finale van de wedstrijd Boetiek Techniek die de uitvindingen van jongeren tot 15 jaar beoordeelde.

Met de wedstrijd Boetiek Techniek willen TOFAM Oost-Vlaanderen (Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal & Technologie) en Stad Gent jongeren in contact brengen met de metaal- en technologiesector. Met 26.000 werknemers in ongeveer 850 bedrijven is het een van de belangrijkste werkgevers van Oost-Vlaanderen. In totaal presenteerden acht scholen, twee vriendengroepen en acht individuele kinderen hun uitvinding. Zo kon de jury onder andere oordelen over een originele aardappelplanter (“zodat opa zich niet meer moet hurken bij het planten”), een oplossing voor het dodehoekprobleem bij vrachtwagens en een robot die het eerste leerjaar leert splitsen.

Nog meer ideeën:

een snoepautomaat

een praktische plantenverzorger

een esthetische spelarcade voor het goede doel

een weekendafteller

een perfect gemaakte onzichtbare boekensteun

een vuilnisbak die je bedankt met een weetjedatje

een leuke tandenpoetser

een achtbaan op zonne-energie

een wekker die ook de koffiemachine aanzet

een party in een box

een lichtgevende handschoen

een kapstok-annex-nachtlichtje

een technologische feestbox met allerlei bijdehante snufjes

een zelfgemaakte website waarmee je je talenkennis oefent

Liefde voor techniek

Jan Muylaert, voorzitter TOFAM Oost-Vlaanderen: “Liefde voor techniek is duidelijk ook bij heel wat jongeren te vinden. Met deze kinderen is de toekomst voor de technologische sector verzekerd.”

>

>

>