Solliciteren voor technische job kan ook in het dialect

Deze zaterdag 29 april organiseert Infrabel, in samenwerking met HR Rail, een bijzondere jobdag in Limburg. De beheerder van onze spoorinfrastructuur is dringend op zoek naar 30 technici uit Hasselt en de rest van Limburg. De jobdag is zodanig opgevat dat kandidaten dezelfde dag nog met een nieuwe baan de deur kunnen uitwandelen.

De aanwervingsdagen van Infrabel zijn op maat van de Limburger die kan ‘speeddaten’ met zijn toekomstige collega’s. Om de drempel te verlagen en het familiale karakter van de potentiële werkgever te benadrukken, is de campagne opgevat in het plaatselijke dialect. “Wei sjiek is mich da! Is da iet veur oech?” (Hoe mooi is dit! Is dit iets voor jou?) zijn de slogans waarmee Infrabel de kandidaten op een ludieke wijze probeert warm te maken om te solliciteren.

Buiten met contract

Het unieke van deze campagne is niet alleen de aanspreking in het dialect. De geïnteresseerden kunnen ook daadwerkelijk kennismaken met de toekomstige collega’s en hen in het dialect aanspreken. “Bovendien is het mogelijk dat ze de dag zelf nog met een job naar buiten stappen”, zegt Frédéric Petit, de (Limburgse) woordvoerder van Infrabel. “Dat kan als ze ineens de hele procedure doorlopen, bestaande uit een kennismaking met de toekomstige collega’s, een rondleiding in de werkplaats, een sessie met info over de beschikbare jobs én dan natuurlijk vooral het sollicitatiegesprek en het medisch onderzoek.” Infrabel laat er dus geen gras over groeien.

>

>

>