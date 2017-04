Wedstrijd moet instroom schrijnwerkers bevorderen

Een sector die misschien wel het meest wordt geplaagd door een gebrek aan technisch talent, is de bouw. Al tientallen jaren worden er initiatieven genomen om meer leerlingen naar technische richtingen te sturen en hen warm te maken voor jobs waar deze vaardigheden erg gegeerd zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de Houtproef, de grootste schrijnwerkerswedstrijd van het land. Vorige week werd in Limburg gestreden om het eremetaal, of eerder erehout?

Maar liefst 64 scholen hadden zich ingeschreven voor de Houtproef. De leerlingen uit het TSO, BSO en BuSO moesten in hun eigen een meubelstuk vervaardigen op basis van een ontwerp dat ze pas de dag zelf te zien kregen. De wedstrijd test de stressbestendigheid en technische vaardigheden van de leerlingen waardoor het de ideale voorbereiding is voor het professionele werkveld. “Naast het klassieke schoolrapport is dit dé manier bij uitstek om zich te meten met de klasgenootjes én met schrijnwerkend Vlaanderen”, meent Guido Baens, voorzitter van de Confederatie Bouw –Vlaamse Schrijnwerkers Limburg.

Perceptie

“We willen de richting Schrijnwerk uit het verdomhoekje halen. Dat is een overdrijving, maar de situatie is niettemin nijpend”, verduidelijkt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “De perceptie van de technische opleidingen blijft een knelpunt, terwijl het beroep van schrijnwerker volgens de VDAB een kwalitatief knelpuntberoep is. We vinden geen geschikt personeel, terwijl de voornaamste bron van instroom via het onderwijs niet voldoende aantrekt.”

Jean-Paul Peuskens, als gedeputeerde bevoegd voor onderwijs en vorming, vult aan: “Dat heeft veel te maken met de onterechte perceptie dat richtingen als TSO en BSO een minderwaardige keuze zijn. De Houtproef toont dat dergelijke richtingen niet moeten onderdoen. Hier mag en moet je ambitie en passie hebben. Dat is ook nodig om deze wedstrijd te winnen”, besluit Peuskens.

