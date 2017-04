President Trump stelt wapenlobby gerust: “Geloof me, jullie zijn mijn vrienden”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tijdens een congres van de machtige wapenlobby NRA in Atlanta beloofd, voor het recht op wapenbezit te (blijven) ijveren. “Trust me, jullie zijn mijn vrienden”, luidde het. En: “Jullie hebben je ingezet voor mij, ik zal me voor jullie inzetten”.

Trump is de eerste VS-president sinds Ronald Reagan die een congres van de National Rifle Association bijwoont.

Tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar was de NRA Trump ter hulp geschoten. De NRA geldt als een bijzonder invloedrijke lobby.

Het bezit en het dragen van wapens is al decennia een politiek strijdthema in de VS. Grof gesteld zitten de voorstanders bij de Republikeinen en is de grootste tegenstand tegen ongelimiteerd wapenbezit bij de Democraten te vinden. De Republikeinen, waartoe president Trump behoort, beroepen zich op het tweede amendement van de grondwet en op de dooddoener “wapens doden geen mensen, mensen doden mensen”.

