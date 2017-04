Na dodelijk ongeval met fietser: “Pas op om met oortjes te fietsen of lopen”

Pas op om je met oortjes in het verkeer te begeven. Daarvoor waarschuwt professor Jan Pauwels van de KU Leuven dit weekend. Hij reageert daarmee op het ongeval waarbij vrijdag een triatleet om het leven kwam in Dentergem.

Kenneth Neyt (40) was aan het trainen voor het Belgische kampioenschap triatlon toen hij werd aangereden door een auto in Dentergem. De man stak een kruispunt over en had niet gezien dat er een auto van rechts kwam. Maar vermoedelijk heeft hij die auto ook niet tijdig gehoord. Volgens het Kortrijkse parket had Kenneth te laat gereageerd doordat hij via oortjes naar muziek aan het luisteren was.

“De menselijke aandacht is beperkt, terwijl je net in het verkeer al jouw aandacht nodig hebt”, reageert Jan Pauwels aan VRT Nieuws. Pauwels is professor aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsleer. Hij heeft onderzoek gedaan naar het effect van luide muziek op jonge weggebruikers. “De meeste aandacht heb je nodig voor het besturen van je fiets of wagen uiteraard. Op een rustige weg, waar weinig verkeer is, of op een weg die je heel goed kent, kan je daar andere dingen bij doen. Praten met een passagier, luisteren naar de radio...”

Maar door zo’n oortjes is er niet alleen minder aandacht, zo zegt Pauwels. “Men sluit zich zo ook voor een stuk af van broodnodige info in het verkeer. Die info komt onder andere visueel binnen, maar niet uitsluitend visueel. Je hebt ook het gehoor nodig. Daardoor is er door zo’n oortjes dus ook een stuk aandacht weg die cruciaal kan zijn om beslissingen te nemen in het verkeer. Door muziek in de oren hoor je niet wat er achter of voor jou gebeurt.” Ook: door geluid ga je vaak je gezichtsveld verleggen, op basis dus van wat je hoort.

Jan Pauwels Foto: Guy Puttemans

“Verbod valt moeilijk te handhaven”

Het is niet de eerste keer dat Pauwels wijst op de gevaren van oortjes in het verkeer. “Het is levensgevaarlijk om je met een hoofdtelefoon in het verkeer te begeven. Hoofdtelefoons sluiten de weggebruiker af van alle belangrijke verkeersgeluiden, zoals motorrijders, sirenes, een claxon of een aanstormende trein”, zo zei hij vijf jaar geleden al. Toen was Pauwels duidelijk: “Mijn advies? Oortjes in het verkeer verbieden.”

Maar Pauwels is daar ook nu realistisch in. Een algemeen verbod is volgens hem niet haalbaar. “Want zoiets kan moeilijk gehandhaafd worden”, zegt hij nog aan VRT Nieuws. “Het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van iedereen.”