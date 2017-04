Nooit meer te moe voor fitness: bekende keten lanceert ‘slaaplessen’

Begin je al te huiveren bij termen als spinning, aerobics, bbb, pilates of zumba? Ben je eigenlijk al moe nog voordat je de deur van de fitness hebt opengetrokken? Dan heeft de fitnessketen David Lloyd Gyms misschien wel de perfecte oplossing voor je in petto.

Toen de fitnessketen ontdekte dat 86 procent van de ouders oververmoeid door het leven gaan, kwamen ze met ‘Napercise’-lessen op de proppen. De lessen duren 45 minuten en in die tijd mogen deelnemers simpelweg een dutje doen. Ze krijgen een bed ter beschikking, rustgevende muziek en een temperatuur die optimaal is om tijdens je slaap toch calorieën te verbranden.

Foto: David Lloyd Gyms

“Slaap is veel belangrijker dan veel mensen denken”, aldus een slaapexpert die mee aan de wieg stond van de lessen. “We denken vaak alleen aan kortetermijneffecten wanneer we moe zijn of weinig concentratie hebben, maar slaap is ook essentieel voor ons fysieke en mentale welzijn op lange termijn.”

De ‘slaaplessen’ zitten momenteel nog in een testfase bij een filiaal in het Britse Kent, maar afgaand op het succes, lijkt het ons erg waarschijnlijk dat ze binnenkort over heel Groot-Brittannië - en wie weet ook over België - zullen uitgerold worden.