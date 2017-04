Astrid verhuurt villa voor ‘een spotprijsje’

Wie graag wil verhuizen naar de bekende Hollywood Hills neemt beter even contact op met Astrid Coppens en haar man. Het koppel zette hun riante villa onlangs te huur en hoopt door de ‘lage huurprijs’ snel een geschikte kandidaat te vinden.

Astrid Coppens, in een vorig leven Astrid Bryan, wil samen met haar man Bram de villa zo snel mogelijk verlaten. “We willen verder gaan met ons leven”, zegt Astrid aan de krant Het Laatste Nieuws. “We willen niet langer in onzekerheid leven en willen de villa zo snel mogelijk verhuren.” Om geïnteresseerden te lokken, laat het koppel de prijs zakken van 23.000 euro per maand naar 18.000 euro, een koopje in de sterrenbuurt.

Voor dat geld krijg je een tropische Balinese tuin, een privépaadje dat rechtstreeks naar de oceaan leidt en een volledig ingerichte villa in Californische stijl.

Vechtscheiding

Toch doet het verhuren van de villa wenkbrauwen fronsen want zowel Astrid als haar ex-man John ‘den John’ Bryan strijden in een ware vechtscheiding om het huis. Astrid maakt zich alvast sterk dat het huis verhuren geen probleem vormt. “Door de rechtszaak mag ik het huis niet verkopen. Omdat we niet weten wanneer de zaak precies voorkomt, hebben we besloten om het huis te verhuren.” De inkomsten, verworven uit de verhuur, hebben volgens de brunette geen invloed op de rechtszaak.