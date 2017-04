Bekentenis van Tia Hellebaut doet Kris Wauters blozen

Kris Wauters vroeg in zijn radioprogramma Zot Gedraaid aan Tia Hellebaut naar haar eerste muzikale herinneringen: "Ik denk dat jij het graag zal horen, Kris, maar ik ben opgegroeid met Clouseau. De echte meidenband van toen moet ik wel zeggen. Anne is voor mij één van de grootste hits die jullie gehad hebben en dat werd bij ons op de speelplaats door veel meiden nagezongen", vertelde Tia. Kris was duidelijk gecharmeerd: "Ik word hier een beetje rood. Een Olympische kampioene die graag naar Clouseau luistert, ongelofelijk!"

In Zot Gedraaid praat Kris Wauters elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 op Joe met een bekend gezicht over de muziek die belangrijk was in zijn of haar leven. Kris krijgt elke week een andere gast over de vloer: van tv-gezichten, politici, muzikanten tot sporters. In de tweede uitzending, op zaterdag 29 april, was Tia Hellebaut te gast.