Rugbyspeler gaat helemaal door het lint en slaat ref knock-out met één slag

Een Franse rugbyspeler van Saint-Esteve riskeert een levenslange schorsing. De man ging in de wedstrijd tegen Toulouse helemaal door het lint nadat hij een gele kaart kreeg. Voor hij het terrein verliet deelde hij een rake vuistslag uit aan de scheidsrechter, die knock-out werd geslagen. Daarna haalde hij ook uit naar een tegenstander, die verhaal ging halen.

De voorzitter dan Saint-Esteve, Christian Cozza, bevestigde op sociale media dat de speler in kwestie ontslagen is. “Hij werd dit seizoen al eens vier wedstrijden geschorst. Ik wilde niet dat hij zou spelen.” De president van de Franse federatie liet al weten dat hij een zware sanctie wil uitspreken tegen de speler. Volgens The Independent hangt hem een levenslange schorsing boven het hoofd.

De ref herstelt ondertussen van het incident. Hij liep enkele lichte verwondingen op, maar heeft geen breuken.