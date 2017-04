Twee Belgen genomineerd voor International Woolmark Prize

Modelabel Arte Antwerp en de Belgische ontwerper Wim Bruynooghe zijn beiden genomineerd voor de prestigieuze International Woolmark Prize.

Bruynooghe, die in 2016 nog opdook in de ‘30 onder 30’, een lijst van Europese ondernemers samengesteld door het toonaangevend blad Forbes, richtte vier jaar geleden zijn eigen label op. Nadien volgende een guerilla flagshipstore in het Antwerpse en werd hij artistiek directeur bij UCWHY, een nieuw label opgericht door Anne Chapelle.

Europese finale

Bertony Da Silva Foto: frederik beyens

In juli 2017 zal Bruynooghe het onder meer opnemen in de categorie vrouwenmode tegen de Nederlander David Laport, Tereza Rosalie Kladošová uit Tsjechië en de Deen Mark Kenly Domino Tan. Bertony Da Silva, de man achter het T-shirt label Arte Antwerp, strijdt in de categorie mannenmode dan weer tegen Het Nederlandse Jazz Chris, het Tsjechische Miro Sabo en 22/4 uit Duitsland. In totaal zullen 65 genomineerden de catwalk opfleuren en de uiteindelijke winnaar mag 200.000 Australische dollar (ongeveer 137.000 euro) mee naar huis nemen.