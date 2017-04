Conciërge van school verkracht leerling die haar afwees

De conciërge van een Amerikaanse school is opgepakt voor de verkrachting van een 16-jarige jongen. Volgens de leerling maakte ze herhaaldelijk duidelijk dat ze seks met hem wilde en verkrachtte ze hem toen hij haar weer eens had afgewezen. Dat meldt Knoxville News Sentinel.

De heisa begon toen Jessica Galyon, de 29-jarige conciërge van de Midway High School in Tennessee, berichten begon te sturen naar een 16-jarige leerling op de school. Al snel werden de sms’jes seksueel en flirterig. Naar eigen zeggen maakte de jongen duidelijk dat hij er niet van wilde weten, maar dat hield de blondine niet tegen.

Integendeel: ze probeerde hem zelfs te overhalen om in september met haar naar een hotelkamer te gaan om daar de nacht van zijn leven te bleven. Andermaal was het antwoord van de jongen neen. Hij liet haar weten nooit nog contact met haar te willen. Maar u raadt het al: zonder succes.

“Ik wilde zelf seks met haar”

Foto: Facebook

Intussen hadden de medeleerlingen van de jongen al goed in de gaten wat er aan de hand was. Ze noemden de conciërge lachering zijn “liefje” en het maakte een personeelslid van de school zelfs jaloers. “Ik wilde zelf seks met haar”, staat in de klacht tegen de vrouw te lezen.

De situatie liep echt uit de hand toen de tiener Galyon confronteerde met haar aanhoudende pogingen om het bed met hem te delen. Ze nam hem mee in een lokaal op school, waar ze hem volgens de jongen tijdens de schooluren verkrachtte. Ze vroeg hem alles te verzwijgen, want ze zou haar job, haar man en haar kinderen anders verliezen.

Toch besloot de leerling de feiten aan te geven. “Het was de eerste seksuele ervaring van de jongen in zijn leven”, staat in de klacht.

In therapie

De gevolgen voor de tiener waren ernstig: hij verliet de school, ging thuisonderwijs volgen en ging in therapie.

De vrouw wordt nu aangeklaagd voor aanranding door iemand met autoriteit, verkrachtig en werd voorlopig vrijgelaten na het betalen van 15.000 euro borg. Galyon mag de school intussen ook niet meer betreden.