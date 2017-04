Boonen krijgt dan toch een vijfde kassei… uit chocolade

Tom Boonen kon in zijn laatste Parijs-Roubaix geen vijfde kassei aan zijn indrukwekkende trofeeënkast toevoegen. Maar dankzij chocolatier Bart Van Cauwenberghe heeft hij er nu toch één, zij het in chocolade. “Ik probeerde jongste tijd nog van de paaseieren te blijven. Ik ga voor deze mijn tijd nemen.”

Het fietsmagazine Grinta! de zaakvoerder van chocoladezaak De Zwarte Vos uit Deinze, om een wel heel bijzonder geschenkje voor de afscheidnemende Boonen te vervaardigen. Het is een kassei geworden bestaande uit 3 kilogram fondant chocolade van Callebout. Het ‘kleinood’ werd vandaag overhandigd aan Tom, net voor hij richting zijn eigen afscheidscriterium in Mol vertrok. “Het was een eer om als Belgian chocolate ambassador te mogen meewerken aan dit project”, aldus Bart Van Cauwenberghe die toch wel een poos zoet is geweest om de perfecte kassei te boetseren. “Vooral aan de kleur van de kassei, verkregen door het gebruik van gekleurde cacaoboter, heb ik wat moeten sleutelen.”

Het gezin Boonen en met name ook dochtertjes Jacqueline en Valentine engageerden zich meteen om werk te maken van deze kassei. En Tom zelf? “Ik probeerde jongste tijd nog van de paaseieren te blijven. Ik ga voor deze mijn tijd nemen...”, lachte Tom die uit handen van Grinta!-uitgever Frederik Backelandt ook nog eens een levenslang abonnement op het magazine ontving.