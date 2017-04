Voetgangerszone even ontruimd voor verdacht pakket

Het gebied aan de hoek van de Kiekenmarkt en de voetgangerszone in het centrum van Brussel, was sinds 15 uur afgezet na de vondst van een verdacht pakket: een kartonnen doos die met kleefband was gesloten.

In de loop van de namiddag heeft de eigenares van het pakket zich evenwel gemeld. Het pakket werd daarop opengemaakt en de inhoud ervan bleek niet verdacht te zijn, aldus de lokale politie.

New normal in #Brussels Soldiers on streets, #bomb squad in closed down side street, people carrying on with their day, unfazed #DOVO #SEDEE pic.twitter.com/OOPEPSxm5p