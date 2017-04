Misverstandje: Uber-chauffeur pikt prostituee op in plaats van klant.

Deze Uber-chauffeur zal zich dit ritje vast nog een tijd herinneren. Hij zou een zekere Chelsea oppikken en eens aangekomen op het afgesproken adres, stapt een vrouw in zijn auto. De twee beginnen een conversatie, maar al gauw staat die bol van de misverstanden... De vrouw blijkt namelijk een prostituee te zijn, die denkt dat ze is ingestapt bij een potentiële klant. Die vlieger gaat echter niet op, want de chauffeur heeft een vriendinnetje en hij wil haar niet bedriegen. Het verhaal klinkt grappig, maar is best schrijnend. De stem van de vrouw klinkt niet echt vast en ze wil zich prostitueren voor een belachelijk laag bedrag. Wellicht gaat het om een drugsverslaafde vrouw die haar lichaam verkoopt om zo aan drugs te raken. Eens de vrouw uit de auto is, belt de échte Chelsea nog es op en beseft de chauffeur pas wat een blunder hij heeft begaan.