Man sterft na frontale aanrijding, koppel raakt zwaargewond

Ieper - Een zestigjarige man uit Brielen is overleden bij een frontale aanrijding. Het koppel dat in de andere wagen zat, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde op de N8, de Veurnseweg, tussen Brielen en Elverdinge.

De aanrijding gebeurde zaterdag in de vooravond op de Veurnseweg (N8) tussen Brielen en Elverdinge. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar.

In de ene wagen, een lichte vrachtwagen, zat een man van 60, in het ander voertuig een bejaard echtpaar. De twee reden frontaal op elkaar. De zestiger is overleden. De twee inzittenden van de andere wagen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De man van 79 raakte zwaargewond, zijn vrouw (82) was erg verward. Een MUG-helikopter kwam ter plaatse om de gewonde man naar het ziekenhuis te brengen.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.