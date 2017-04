Beste vrienden doen wel erg verrassende ontdekking

Twee beste vrienden uit het Britse Liverpool hebben de verrassing van hun leven gehad. Ze blijken immers dezelfde vader te hebben. “We hebben hier altijd over gegrapt, en nu is het zo. Ik kan onmogelijk gelukkiger zijn dan ik nu ben.”

Georgia Bond en Jack Bowman uit Liverpool zijn al enkele jaren beste vrienden. Ze wisten dat ze allebei verwekt waren via IVF, maar hadden er geen idee wie van de man was die zijn sperma gedoneerd had voor hen.

Een paar weken geleden kregen ze allebei de kans om documenten in te kijken over hun donoren en de kinderen ervan. “Jack kwam zo te weten dat hij een zus heeft die in 1998 geboren is”, schrijft Georgia op Twitter. “En zo zijn we erop uitgekomen dat we dezelfde spermadonor hebben. We zijn dus broer en zus. Ik ben de gelukkigste persoon ooit.”

“We hebben er wel vaak over gegrapt”, aldus Georgia. “En nu is het zo. Mirakels kunnen gebeuren.”

Het Twitter-bericht werd 17.000 keer geretweet.