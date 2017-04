Deze ex-speler wordt alvast niet de nieuwe coach van Standard

Bij Standard is men na het ontslag van Aleksandar Jankovic twee weken geleden nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Sérgio Conceição, voormalig sterspeler bij Standard, zal dat alvast niet worden. De Portugees werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan zijn ex-club, maar verlengde intussen zijn contract bij de Franse club FC Nantes.

FC Nantes maakte het nieuws zelf bekend via de clubwebsite. Conceição is sinds december vorig jaar coach bij Nantes, waar hij opvolger werd van de ontslagen hoofdtrainer René Girard. De club doet het behoorlijk goed sinds de komst van de Portugees en staat intussen achtste in de Franse Ligue 1. Conceição’s contract werd daarom met twee jaar verlengd, de termijn van zijn nieuwe contract eindigt in 2020. “We hebben het er maar één keer over gehad, voor mij was het een makkelijke keuze. We hebben hier veel materiaal om mooie dingen te tonen. Ik ben zeer blij met mijn contractverlenging”, zei de voormalige Rouche op de website van Nantes.

Conceição speelde van 2004 tot 2007 drie seizoen bij Standard. Daarin speelde hij 74 wedstrijden voor de Rouches en kwam hij 21 keer tot scoren, in 2005 won hij de Gouden Schoen. In 2009 hing de Portugees zijn voetbalschoenen definitief aan de haak.