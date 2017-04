Leraren buitengewoon onderwijs vrezen voor hun job

Er heerst grote ongerustheid bij het personeel in het buitengewoon onderwijs. Vanaf 1 september moet een deel van hen aan de slag in nieuwe “ondersteuningsteams” om kinderen met een beperking te helpen in de gewone klas, maar wie daarvoor in aanmerking komt en hoe is onduidelijk. “Hen zo lang in onzekerheid houden getuigt van weinig respect”, zegt Marianne Coopman van vakbond COV.

“Volgend jaar verlies ik door het dalende aantal leerlingen een aantal uren in mijn school”, zegt Hilde*, al 27 jaar lerares in het buitengewoon onderwijs. “Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Net nu ik twee studerende kinderen heb. Die onzekerheid vreet aan mij. Ik kijk helemaal niet uit naar het volgende schooljaar.”

Volgens vakbond COV zitten veel personeelsleden in hetzelfde schuitje als Hilde, en hebben verschillende tijdelijke krachten hun job al verloren. “Hen zo lang in onzekerheid houden, getuigt van weinig respect”, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman.

14.000 jobs

Aanleiding voor de ongerustheid is de invoering van het zogenaamde M-decreet. Dat is sinds 1 september 2015 van kracht en is een stap richting inclusief onderwijs. Het is de bedoeling dat kinderen met een beperking veel meer dan nu les krijgen in een gewone klas.

Daardoor is het aantal leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs – in het middelbaar is nog geen sprake van grote verschuivingen – gedaald van 27.483 leerlingen in 2014 naar 24.722 in 2017. Minder werk dus voor de circa 14.000 leraren, kinesisten, logopedisten, orthopedagogen, ...

Eerder deze week klaagde ook leraar Koen Hallaert van ‘buitengewone’ school Wonderwijs in Brugge de situatie aan in een open brief. “Volgend schooljaar moeten vier supergemotiveerde collega’s noodgedwongen onze school verlaten. Want opnieuw zullen we een twintigtal leerlingen minder hebben”, schrijft hij.

15 miljoen euro extra

De leraren en paramedici zouden wel aan de slag kunnen binnen de nieuwe ondersteuningsteams, die Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vanaf 1 september uitrolt. Het zijn de scholen voor buitengewoon onderwijs die moeten samenwerken binnen een bepaalde regio, om kinderen met een beperking en leraren in de gewone scholen te begeleiden. De Vlaamse regering besliste onlangs om daar 15 miljoen euro extra voor uit te trekken.

Maar de vakbond klaagt aan dat helemaal niet duidelijk is wie daarvoor in aanmerking komt, waar die zal moeten werken en onder welke voorwaarden. “Er is geen enkele garantie dat de huidige personeelsleden in dienst kunnen blijven”, zegt Coopman. “Dat geldt zeker voor tijdelijken, maar ook voor vastbenoemden.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) toont begrip voor die verzuchtingen. “Ik doe er ook alles aan om op korte termijn die duidelijkheid te verschaffen met als doel een maximaal behoud van tewerkstelling én expertise”, zegt ze. “De onderwijsverstrekkers zijn momenteel in gesprek met de scholen buitengewoon en gewoon onderwijs om de ondersteuningsnetwerken af te bakenen.”

Op 2 mei komen de vakbonden, de koepels en de overheid opnieuw samen voor overleg.

* Hilde is een fictieve naam, de lerares wil liever anoniem blijven