Waarom Macron/Le Pen de volgende president van Frankrijk wordt

Wordt het president Macron of presidente Le Pen? Dat zal over een exact één week, zondagavond 7 mei, duidelijk worden na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Wij wikken en wegen de kansen van de twee kandidaten.

WAAROM EMMANUEL MACRON DE NIEUWE PRESIDENT VAN FRANKRIJK WORDT

> De peilingen zeggen het: Macron haalt het komende zondag en wordt de nieuwe president. In alle peilingen ligt hij voorop op zijn opponente Marine Le Pen van Front National.

> Nadat duidelijk werd dat Emmanuel Macron de eerste ronde van de verkiezingen had gewonnen en samen met Marine Le Pen naar de tweede ronde zou gaan, spraken bijna alle andere kandidaten hun steun uit voor Macron. Ook voormalig president Sarkozy en huidig president Hollande zeiden dat ze voor Macron zouden stemmen. Zelfs de zeer linkse Hamon schaart zich achter Macron: “Ik ken het verschil tussen een politieke tegenstander en een vijand van de republiek”, zo verklaarde hij zijn keuze voor Macron.

Foto: AFP

> Front National kon nog nooit winnen in Frankrijk een tweede ronde. Een paar keer deed de partij het wel al goed in de eerste ronde, maar in de tweede ronde moesten ze telkens, zowel bij presidentsverkiezingen als bij regioverkiezingen, het onderspit delven. De kans dat dit ook nu weer gebeurt, en de meeste stemmen dan naar Macron gaan, is niet onbestaande.

> Los van zijn politieke standpunten is Emmanuel Macron de voorbije weken omwille van zijn liefdesleven in het nieuws geweest. Het verhaal over zijn relatie met zijn voormalige leerkracht Brigitte, die 25 jaar ouder is dan hij, leest als een liefdesroman. De Fransen smullen ervan.

> Terwijl Marine Le Pen Frankrijk uit de EU wil, is Macron daar tegen. Volgens het recentste onderzoek willen de Fransen de EU nog niet verlaten. Dat speelt in de kaarten van Macron.

> Bijna zes op de tien kiezers in Frankrijk beschouwt Front National, de partij van Le Pen, als ‘een gevaar voor de democratie’. Een gevolg daarvan is dat zelfs niet-supporters van Macron toch voor hem zullen stemmen.

Foto: REUTERS

> Emmanuel Macron zou met zijn 39 jaar de jongste president zijn van de Vijfde Franse Republiek. Dat hij op relatief jonge leeftijd al zo’n carrière heeft gemaakt, werkt voor veel mensen inspirerend.

> Macron profileert zich als links noch rechts, hij zet zichzelf in de markt als centrumkandidaat. Hierdoor kan hij zowel linkse als rechtse kiezers aanspreken.

> Een aantal maanden voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, stond Marine Le Pen op kop in de peilingen. Uiteindelijk stak Macron haar daarin de laatste weken voorbij en kreeg hij in die eerste ronde de meeste stemmen achter zich.

WAAROM MARINE LE PEN DE NIEUWE PRESIDENTE VAN FRANKRIJK WORDT

> Macron ligt voorop in de peilingen, maar de Brexit en de verkiezing van Donald Trump hebben getoond dat de peilingen er soms ook wel helemaal kunnen naast zitten. Dat Macron bovenaan staat in de polls, wil dus niets zeggen.

Foto: AP

> Oud-premier Manuel Valls zegt dat Le Pen ondergewaardeerd wordt in de peilingen. Dat is ook al uit het verleden gebleken; zo had Le Pen bij de regioverkiezingen van 2015 meer stemmen dan dat de peilingen hadden aangegeven.

> De eerste ronde van de verkiezingen toonde al dat Le Pen in ongeveer de helft van de departementen van Frankrijk de beste score haalde. Mogelijk kan ze die prestatie 7 mei herhalen.

> Omdat Macron een nieuwe beweging heeft opgericht en daardoor nog geen stabiele achterban heeft opgebouwd, kan hij mogelijk stemmen verliezen. Le Pen heeft die stabiele achterban wél en heeft een goeddraaiend partijapparaat achter zich staan.

> Le Pen is populairder dan ooit. Bij de stemmers van het Front National doet ze het uiteraard goed. Maar daarnaast trekt ze steeds vaker ook andere kiezers aan, onder andere door het afzwakken van de te extreme standpunten van de partij.

> Le Pen profileert zich als ‘de kandidate van het volk’ en zet zich af tegen Macron die ze de kandidaat van de elite, het systeem en de bankenwereld noemt. Macron is als ex-bankier kwetsbaar. Ook Trump noemde zijn tegenstander, toen Hillary Clinton, de kandidate van de elite en het systeem, en hij won uiteindelijk tegen alle verwachtingen in.

> Nooit eerder stemden zoveel mensen voor Front National als zondag 23 april bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen: 7,7 miljoen. Le Pen haalde zelfs meer stemmen in de eerste ronde, waarbij ze het moest opnemen tegen 10 andere kandidaten, dan haar vader in 2002 toen die het in de tweede ronde opnam tegen uiteindelijke winnaar Jacques Chirac.

Foto: AP

> Macron is 39 jaar en zou daarmee de jongste president zijn van de Vijfde Republiek. Mogelijk vinden de kiezers hem té jong en kiezen ze voor de iets oudere Marine Le Pen.

> Serge Galam, natuurkundige en Frans onderzoeker aan het Centrum voor Politicologie, voorspelde de overwinning van Donald Trump en de nederlaag van ‘grootste kanshebber’ Alain Juppé in de voorverkiezingen bij de Franse Republikeinen. Die Galam gelooft dat Le Pen, ondanks dat dit de peilingen tegenspreekt, wel degelijk kan winnen. Daarvoor kijkt hij vooral naar de opkomst; de Front National-kiezer zal zeker komen stemmen zondag 7 mei, terwijl Macron nog niet zo’n stevige achterban heeft. Hoe groter de opkomst, hoe groter de kans dat Macron wint. Maar is de opkomst laag, en blijven de stemmers van de verliezende kandidaten uit de eerste ronde thuis, dan is het percentage van Front National-kiezers dat is gaan stemmen in verhouding hoger dan wanneer de opkomst veel hoger ligt. En ook Macron lijkt dat te beseffen, hij roept op om massaal te gaan stemmen. Hij voegde daaraan toe dat ‘niet gaan stemmen is eigenlijk hetzelfde als Marine Le Pen helpen”